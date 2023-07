Selenskyj: Ukraine macht "Fortschritte" bei Gegenoffensive

Bei ihrer Gegenoffensive erzielt die ukrainische Armee nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj kleine Gewinne. "Die letzte Woche war schwierig, aber wir machen Fortschritte. Wir kommen Schritt für Schritt voran", schrieb Selenskyj am Montag im Onlinedienst Telegram. Davor hatte die Regierung in Kiew mitgeteilt, in der vergangenen Woche 37 Quadratkilometer von den russischen Streitkräften zurückerobert zu haben.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIV)/HANDOUT Wolodymyr Selenskyj: 'Die letzte Woche war schwierig'