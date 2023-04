Selenskyj verurteilt "Nacht des Terrors"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen russischen Raketenangriffen von einer "Nacht des Terrors" gesprochen. Zehn Wohngebäude seien in der zentralukrainischen Stadt Uman im Gebiet Tscherkassy getroffen worden. Dabei starben 15 Menschen. In der Stadt Dnipro starben bei nächtlichem Beschuss eine Frau und Kind. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow teilte indes mit, dass die Armee ihre Vorbereitungen für eine Gegenoffensive abgeschlossen habe.

"Sobald Gottes Wille da ist, das Wetter und die Entscheidung der Kommandanten, werden wir es tun", sagt Resnikow in einer Online-Pressekonferenz, ohne weitere Details zu nennen. "Im weitesten Sinne sind wir bereit."

Selenskyj veröffentlichte Fotos von den Zerstörungen in den sozialen Netzwerken. "Terroristen haben Zivilisten als Ziel genommen", sagte er am Freitag. Ein Wohnblock sei zerstört. Das Innenministerium in Kiew meldete am Freitag 17 Tote. In der zentralukrainischen Stadt Uman kamen beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses mindestens 15 Menschen ums Leben, darunter mindestens zwei Kinder. In Dnipro im Südosten des Landes wurden beim Einschlag einer Rakete ein zweijähriges Kind und eine 31 Jahre alte Frau getötet.

In Dnipro starben bei nächtlichem Beschuss Behörden zufolge zwei Menschen. Außerdem wurden Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltawa in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet. Es gab zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifizierte Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten.