Selenskyj wechselt Verteidigungsminister aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wechselt seinen Verteidigungsminister Olexij Resnikow aus. Er werde dem Parlament den Chef des staatlichen Vermögensfonds, Rustem Umerow, als Nachfolger vorschlagen, teilte Selenskyj am Sonntag in seiner in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft mit. Der Schritt war seit Längerem erwartet worden. Resnikow habe 550 Tage auf dem Posten des Ministers seit Beginn des russischen Angriffskriegs verbracht.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI CHUZAVKOV Ersetzt werden soll Resnikow durch Rustem Umerow BILD: SN/APA/AFP/ANDRE PAIN Oleksii Resnikow auf einem Archivbild.