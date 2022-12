Selenskyj: Werden unser eigenes Weihnachtswunder schaffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj muntert seine Landsleute in einer Ansprache zu Weihnachten auf. Man habe Angriffen, Drohungen, nuklearer Erpressung, Terror und Raketenangriffen widerstanden, sagt er in einer Video-Ansprache unter freiem Himmel mit einem Weihnachtsbaum im Hintergrund. "Wir werden auch diesen Winter aushalten, weil wir wissen, wofür wir kämpfen." Selbst in völliger Dunkelheit werde man einander fest umarmen.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Zerstörung nach Beschuss in Cherson