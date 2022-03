Selenskyj will über Absprachen mit Moskau abstimmen lassen

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj will über alle in Verhandlungen mit Russland erzielten Vereinbarungen landesweit per Volksabstimmung entscheiden lassen. Die abschließende Form von Kompromissen mit Russland über Sicherheitsgarantien sowie über die besetzten Gebiete der Ukraine müsse in einem Referendum abgesegnet werden, kündigte er am Montagabend im Fernsehen an. Die Kriegsparteien verhandeln derzeit miteinander. Konkrete Vereinbarungen gibt es bisher noch nicht.

SN/APA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS Selenskyj erteilte Ulrimatum eine Absage