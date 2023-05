Selenskyj zu Beratungen in Paris eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntagabend nach seinem Deutschland-Besuch auch zu Beratungen in Paris eingetroffen. Nach der Landung auf einem Militärflughafen bei Paris wurde Selenskyj von Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne sowie Außenministerin Catherine Colonna empfangen. Im Élyséepalast erwartete Staatschef Emmanuel Macron den ukrainischen Präsidenten zu einem Arbeitsabendessen.

Selenskyj bei der Karlspreis-Verleihung in Aachen

Macron werde die unerschütterliche Unterstützung Frankreichs für die Ukraine bekräftigen, teilte der Élyséepalast mit. In dem Gespräch zwischen Macron und Selenskyj soll es laut Élyséepalast um weitere militärische und humanitäre Unterstützung gehen. Auch eine langfristige Perspektive für einen Frieden in Europa könnte demnach Thema sein. Für Selenskyj ist es der zweite Besuch in Paris seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land. Erst Anfang Februar hatte er dort Macron und den ebenfalls angereisten Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen.

Russland hat den Krieg in der Ukraine nach Ansicht des französischen Präsidenten Macron "geopolitisch" bereits verloren. Macron verwies in einem Interview mit der Zeitung "L'Opinion" vom Sonntag unter anderem auf die NATO-Erweiterung um Finnland und Schweden als Rückschlag für Moskau. Zudem sei Russland auf dem Weg zu einer Art "Vasallentum gegenüber China", fügte der Präsident hinzu.

Macron hob im Vorfeld des Besuchs in dem Interview hervor, dass die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive weiter unterstützt werden müsse. Auch solle die Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine vorbereitet werden, die bei irgendwann anstehenden Verhandlungen eine Rolle spielen werde.

Selenskyj hat zuvor in Aachen den diesjährigen Karlspreis für Verdienste um die europäische Einigung entgegengenommen. Bei der Verleihung des Karlspreises bekräftigte er seine Forderung nach einem Beitritt seines Landes zur EU und zur NATO.

Der ukrainische Präsident rief die westlichen Verbündeten auch zu weiteren Waffenlieferungen auf. Nur so sei die russische Aggression zu stoppen. "Die Ukraine wird siegen, Europa wird siegen, der Frieden wird siegen", betonte Selenskyj zum Abschluss seiner Rede.