Selenskyj zu G7-Gipfel in Japan eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum G7-Treffen in Japan eingetroffen. Selenskyj landete am Samstag in einem französischen Regierungsflugzeug auf dem Flughafen in Hiroshima. Am Vortag hatte er in Saudi-Arabien bereits am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen. In Japan will der ukrainische Präsident am Sonntag an den Beratungen der G7-Staaten teilnehmen. Auch ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Joe Biden ist geplant.

BILD: SN/APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI Selenskyj kam mit französischer Maschine