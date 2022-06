Selenskyj: Wollen alle Städte zurückerobern

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj will die von Russland eingenommenen Städte zurückerobern. In seiner abendlichen Videoansprache verwies er am Samstag auf Sjewjerodonezk, Donezk und Lugansk. Auch Melitopol und Mariupol seien nicht vergessen. Bei einem Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Sarny starben unterdessen mindestens drei Menschen. Nach russischen Angaben wurde die Evakuierung eines Chemiewerks in Sjewjerodonezk wegen ukrainischer Attacken ausgesetzt.

SN/APA/GROUPDF/UNBEKANNT Chemiefabrik "Asot" in Swjewjerodonezk (Ukraine)