Senkrechtstarter ist abgestürzt

Die Verhandler in Berlin biegen auf die Zielgerade ein. Aber 54 Prozent der Deutschen sind dagegen, dass SPD-Chef Martin Schulz Minister im Kabinett der Großen Koalition (GroKo) wird.

Alle drei an den GroKo-Verhandlungen beteiligten Parteichefs stehen unter Druck. Doch am stärksten drückt die Last auf SPD-Chef Martin Schulz. Nach einem fulminanten 100-Prozent-Start ging es stetig bergab. Nicht nur gingen wichtige Landtagswahlen verloren. Schulz reihte auch Fehler an Fehler. Zum einen verkündete er noch in der Wahlnacht, dass es keine Neuauflage der Großen Koalition geben werde. Da hatte er sich bereits festgelegt, dass er nie als Minister in ein Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel eintreten werde.