Seoul will mit Nordkorea über Familienzusammenführungen besprechen

Südkorea will sich bei den Gesprächen mit Nordkorea in dieser Woche um eine Wiederaufnahme der Familienzusammenführungen bemühen. "Wir bereiten uns auf Diskussionen zum Thema getrennte Familien und zur Lockerung der militärischen Spannungen vor", sagte Wiedervereinigungsminister Cho Myoung-gyon am Montag nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Das Gespräch findet in der demilitarisierten Zone statt