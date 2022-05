Separatisten melden weitere Evakuierung aus Asowstal-Werk

Aus dem seit Wochen belagerten Stahlwerk in Mariupol sind nach Angaben der prorussischen Separatisten in der Ukraine am Samstag weitere 50 Zivilisten fortgebracht worden. "Heute, am 7. Mai, sind vom Territorium des Metallurgiekombinats Asowstal in Mariupol 50 Menschen evakuiert worden", teilte der Stab der selbst ernannten Donezker Volksrepublik am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Unabhängige Bestätigungen dafür gab es bis dato keine.

SN/APA/AFP/Planet Labs PBC/- Im Stahlwerk sollen sich noch immer ukrainische Kämpfer befinden