Serben in Nord-Mitrovica verabschiedeten sich von Ivanovic

Mehrere hundert Einwohner der von Serben bewohnten kosovarischen Nord-Mitrovica haben sich am Mittwochvormittag von dem am Dienstag ermordeten Politiker Oliver Ivanovic verabschiedet. Eine lange Menschenkette bewegte sich vom Sitz der Partei Ivanovics im Stadtzentrum, wo seine Leiche am Dienstagnachmittag aufgebahrt wurde, in Richtung Stadtausfahrt.

SN/APA (AFP)/SASA DJORDJEVIC Oliver Ivanovic wurde am Dienstag erschossen