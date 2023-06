Serben wollen nach Amokläufen einen Systemwechsel

Zwei Amokläufe mit 18 Toten haben ein Land traumatisiert und gleichzeitig mobilisiert: gegen eine Regierung und ein politisches System voll Repression, Korruption und hoher Gewaltbereitschaft.

Ein Autokrat wird nervös. Seit sechs Wochen demonstrieren in Serbiens Hauptstadt Belgrad vor dem Parlament ein Mal wöchentlich jeweils rund 50.000 Menschen gegen Präsident Aleksandar Vučić und die Regierung. Begonnen hatten die Proteste Anfang Mai nach zwei Amokläufen eines 13-Jährigen und eines 21 Jahre alten Mannes, bei denen in Belgrad und in dem Ort Mladenovac 18 Personen, mehrheitlich Volksschüler und junge Menschen, getötet wurden. Was anfangs Versammlungen einer trauernden und traumatisierten Bevölkerung waren, hat sich inzwischen zu einem massiven Protest ...