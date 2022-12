Serbien beendet Barrikadenkampf

Was bleibt nach dem Rühren der Kriegstrommeln gegen den Kosovo?

Serbiens Staatschef Aleksandar Vučić kündigte in der Nacht zum Donnerstag persönlich das Ende des von Belgrad inszenierten Barrikadenkampfs im Nordkosovo an. "Die Barrikaden werden entfernt, das Misstrauen nicht", so der Chef der nationalpopulistischen SNS nach einem zweistündigen Treffen mit Vertretern der Kosovo-Serben in Raška. Falls Pristina sich nicht an die von der EU und den USA gegebenen Garantien halten sollte, von einer Verfolgung der Barrikadenbesetzer abzusehen, "werden die Serben Nordkosovo für immer abschließen".

An den Grenzübergängen zu Serbien ...