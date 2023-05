Serbien - Demonstration der Macht

Plus

In Serbien kratzen die Proteste gegen Gewalt an Aleksandar Vučićs Autokratie. Darum setzte er nun seine eigene Kundgebung an - und ließ dafür Tausende Menschen nach Belgrad karren.

BILD: SN/IMAGO/PIXSELL Seit Wochen gibt es immer wieder große Demonstrationen in Serbien. BILD: SN/INSTAGRAM Ein Selfie, dass viele Serbinnen und Serben aufregte: Premierministerin Ana Brnabi, Präsident Aleksander Vucic und Belgrads Bürgermeister Sinisa Mali grinsen, während Zehntausende gegen Gewalt demonstrierten..