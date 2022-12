Serbische Armee wegen Kosovo in Alarmbereitschaft

Angesichts von Spannungen im Kosovo hat die serbische Regierung die Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Präsident Aleksandar Vucic habe "höchste Kampfbereitschaft" angeordnet, erklärte der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic am Montagabend. Zuvor hatte Armeechef Milan Mojsilovic bereits erklärt, er sei angesichts der "komplizierten Lage" von Vucic an die Grenze zum Kosovo entsandt worden.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Serbischer Präsident ordnete "höchste Kampfbereitschaft" an