Serbien kritisiert "Hysterie" um Sperre für Lawrow-Flug

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat sich am Montagabend äußerst unzufrieden über die Aufregung in Europa geäußert, die um den geplanten, aber gescheiterten Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Belgrad aufgekommen ist. "Die Hysterie, die entstanden ist, hat eigentlich gezeigt, was einige wollten", meinte Vucic gegenüber dem TV-Sender RTS. Eine derartige "Hysterie" gegen Serbien habe es lange nicht gegeben.

SN/APA/AFP/ELVIS BARUKCIC Vucic betont freundschaftliche Beziehungen zu Rusland