Serbien lässt drei Polizisten aus dem Kosovo wieder frei

Ein serbisches Gericht hat die Freilassung dreier Polizisten aus dem Kosovo angeordnet und damit für eine leichte Entspannung im Konflikt zwischen den beiden Westbalkan-Staaten gesorgt. Das Gericht in der südwestlichen Stadt Kraljevo bestätigte zwar am Montag die Anklagepunkte, ordnete aber dennoch nach eigener Mitteilung die Freilassung an.

BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Nach schweren Ausschreitungen im Norden des Kosovo