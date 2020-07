Serbien und Kosovo führen wieder Gespräche in Brüssel

Nach eineinhalb Jahren führen Serbien und Kosovo erstmals wieder direkte Gespräche unter EU-Vermittlung. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti treffen sich am Donnerstagnachmittag in Brüssel (16.00 Uhr). Von EU-Seite nehmen der Außenbeauftragte Josep Borrell und der Westbalkan-Beauftragte Miroslav Lajcak an den Beratungen teil.

In einer Video-Konferenz am Sonntag hatten sich beide Seiten auf das persönliche Treffen geeinigt. Der Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Anders als die meisten EU-Länder erkennt Serbien die Unabhängigkeit bis heute nicht an. Die EU macht dies aber zur Vorbedingung für einen Beitritt des Landes. Die von der EU vermittelten Gespräche für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina lagen seit Ende 2018 auf Eis. Quelle: Apa/Ag.