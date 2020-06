Aleksandar Vucic stand gar nicht zur Wahl - dennoch gilt er als Wahlgewinner.

6,6 Millionen Serbinnen und Serben waren am Sonntag dazu aufgerufen, an den Parlaments- und Kommunalwahlen teilzunehmen. Gewinnen dürfte die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS). In Umfragen lag sie bei rund 60 Prozent. Doch dem SNS-Spitzenkandidat, Branislav Nedimović, dürfte trotz ...