Serbischer Ex-General Mladic erneut vor UNO-Tribunal

Mehr als 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica muss sich erneut einer der Hauptverantwortlichen, der serbische Ex-General Ratko Mladic, den Richtern stellen. Vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt am Dienstag der Berufungsprozess gegen den 77-Jährigen. In erster Instanz war Mladic 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

SN/APA (AFP)/PETER DEJONG Der "Schlächter vom Balkan" Ratko Mladic