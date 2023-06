Sexarbeiterinnen: Wieso gehen sie nicht putzen?

Über Sexarbeit wird wenig geredet. Und selten mit denen, die sie tun. Ein Gespräch zum Internationalen Hurentag mit Sexarbeiterin Sabrina Sanchez.

Es gibt die selbstbestimmte Sexarbeiterin, die ihren Beruf als Berufung sieht und ihre Stimme erhebt. Und es gibt jene, die sich in einer prekären Situation befindet, häufig aus dem Ausland kommt und meist nicht laut sagt, was sie macht, um Geld zu verdienen. Sabrina Sanchez hat etwas von beiden. Mit 25 Jahren brach sie von Mexiko in Richtung Europa auf, "weil Mexiko nach Brasilien das Land ist, in dem Transfrauen das höchste Risiko haben, ermordet zu werden". Seit 17 Jahren ...