Sexismus hinter den Parlamentsmauern

Hannah White, Politologin der Denkfabrik The Institute for Government, beschäftigt sich in ihrem neuen Buch mit der Frage, inwiefern im britischen Unterhaus geltende Regeln missachtet werden. Sie erklärt, warum dort so viele Skandale passieren und was das alles mit Boris Johnson zu tun hat.

Partys während des Lockdowns, Trinkgelage, pornoschauende Abgeordnete, übergriffige Parlamentarier. Was ist los im britischen Parlament? Hannah White: Wir gehen zweifelsohne durch eine besonders schlechte Phase. Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht, zu ...