Sexueller Missbrauch: Kurienkardinal vor Gericht

Wegen Missbrauchsvorwürfen muss sich der ranghohe Kurienkardinal George Pell in seiner Heimat Australien vor Gericht verantworten. Die Justiz will in den nächsten Wochen entscheiden, ob gegen den bisherigen Finanzchef des Vatikans ein Prozess eröffnet wird. Nach sechs Monaten Pause wurde am Montag in Melbourne die gerichtliche Anhörung gegen den 76-Jährigen wieder aufgenommen.

SN/APA (AFP)/PAUL CROCK Kardinal George Pell beim Betreten des Gerichts