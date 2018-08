Seyran Ates: Wer EU-Werte ablehnt kann gerne in Iran ziehen

"Wer in Europa leben möchte, sollte sich mit dem Friedensprojekt identifizieren. Wer das nicht möchte, kann gerne in die Türkei oder in den Iran ziehen." Das sagte die Berliner Imamin Seyran Ates, die in ihrer Moschee einen liberalen Euro-Islam predigt und unter Polizeischutz gegen den religiösen Extremismus kämpft, in einem Interview mit dem "Neuen Volksblatt".

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN MACDOUGALL Seyran Ates - die vernünftige Stimme des Islam