Plus

Plus

Plus

Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel. Das Jüdische Museum nimmt bewusst einen Perspektivenwechsel vor und rückt den Frieden in den Blickpunkt.

BILD: SN/JÜDISCHES MUSEUM WIEN Der Holzschnitt „Peace Now“ von Ernst Hacker aus dem Jahr 1969 zeigt neben dem Peace-Zeichen auch den Kranich als Friedenssysmbol.