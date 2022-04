Shanghaier wehren sich gegen Lockdown-Regime: "Wir sind nur ein Aktenzeichen"

In Schanghai befinden sich Millionen von Menschen in einem Lockdown. Die Zustände sind desaströs. Nun gibt es ersten Widerstand.

Ein Mann filmt mit seinem Handy eine Hochhaussiedlung bei Nacht. Man hört Menschen schreien, pfeifen und demonstrieren. Sie stehen an ihren Fenstern, auf den Balkonen und rufen "Wir verhungern!" und "Lasst uns frei!". Darüber kreisen Polizeidrohnen, die per Lautsprecher zur Einhaltung der Coronamaßnahmen auffordern.

Es sind seltene Bilder aus einem Land, das offene Kritik an seiner Regierung nicht duldet. Das Video stammt aus Schanghai, wo Millionen von Menschen seit über zwei Wochen in einem strengen Lockdown verweilen. Am ...