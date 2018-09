Shitstorm nach Macrons Rat zur Jobsuche

Mit seinen Ratschlägen zur Jobsuche für einen Arbeitslosen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen wahren Shitstorm erzeugt. Nun hat auch der junge Mann selbst Kritik am Staatschef geübt. "Was er gesagt hat, ist nicht normal", sagte der gelernte Gärtner Jonathan Jahan am Dienstag dem Radiosender Europe 1.

SN/APA (AFP/Archiv)/ETIENNE LAURENT "Ich gehe über die Straße und finde ihnen was"