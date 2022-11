Show oder Politik: Was von der Klimakonferenz in Ägypten zu erwarten ist

Ägypten ist Gastgeber der UN-Klimakonferenz. In einem Luxusressort wird über die Erderwärmung verhandelt. Proteste sind nicht erwünscht.

Strände, kristallklares Wasser, Korallenbänke und eine Tourismuswirtschaft, die ihren Gästen eine scheinbar heile Welt am Rande der Wüste bietet. So präsentiert sich Sharm el Sheikh, Ägyptens Urlaubsparadies auf der Sinai-Halbinsel. Ab Sonntag hält der Ort am Roten Meer eine weitere Attraktion bereit: die jährliche UNO-Klimakonferenz. COP 27 wird sie genannt - die 27. "Conference of the Parties". Zehntausende Teilnehmende aus aller Welt werden anreisen. Sie wollen in den kommenden beiden Wochen versuchen, die nächsten Schritte gegen den Klimawandel zu vereinbaren. ...