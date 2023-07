Showdown im Niger?

Im Niger droht nach dem Putsch der Armee eine militärische Auseinandersetzung. Mit möglichen Auswirkungen bis nach Europa.

"Unsere Botschaft ist klar und unmissverständlich: Die Putschisten in Niger müssen aufgeben, in ihre Baracken zurückkehren und den Wunsch des Volkes nach ungehinderter Entwicklung akzeptieren", betonte Nigerias Präsident Bola Tinubu. Der Vorsitzende der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hatte am Sonntag die Präsidenten der Nachbarländer zu einer Krisensitzung in die Hauptstadt Abuja gerufen. Dabei einigten sich die Staatschefs auf die völlige Isolierung des Armeeregimes, das seit vergangenem Mittwoch die Macht in Niger hält: Die Landesgrenzen seien ab sofort geschlossen, Flüge gestrichen, nigrisches Bankvermögen in ECOWAS-Ländern eingefroren und die Armeeführer sowie ihre Verwandten mit einem Ausreisebann belegt.

Ähnliche Strafen hatte der Staatenbund in den vergangenen Jahren bereits nach den Regierungsstürzen von 2020 und 2021 gegen Mali erlassen. "Diese Sanktionen trafen alle Wirtschaftssektoren des Landes hart", schrieb am Wochenende das Fachmagazin The Africa Report. Doch einige Experten sind skeptisch. Einerseits wurden die Strafen aufgehoben, nachdem Malis Armee demokratische Wahlen in Aussicht gestellt hatte. Andererseits leide vor allem die Bevölkerung unter den Sanktionen. Ohnehin blieb die abschreckende Wirkung aus: Neben Sudan und Tschad ergriff die Armee zuletzt auch in den ECOWAS-Ländern Burkina Faso und Guinea die Macht.

Umso ernster erscheint der ECOWAS nun die Lage in Niger. Sollte die Junta in der Hauptstadt Niamey nicht innerhalb einer Woche die Macht an Präsident Mohamed Bazoum zurückgeben, wolle man die verfassungsmäßige Ordnung "mit allen nötigen Mitteln" wiederherstellen, hieß es in der Abschlusserklärung des Krisentreffens. Dazu zähle auch Waffengewalt. Die militärischen Vertreter der ECOWAS-Staaten sollten unverzüglich für Beratungen zusammentreffen. Zudem betrachte man Präsident Bazoums Festsetzung als "Geiselnahme". Einen erzwungenen Rücktritt des legitimen Staatsführers werde man nicht anerkennen.

Die Antwort der Putschisten kam prompt: Sie warnten die ECOWAS "und alle anderen Abenteurer", dass sie das Land im Fall eines Militärschlags "verteidigen" werden. In den Stunden davor hatten sich in Niamey Tausende Nigrerinnen und Nigrer zu Pro-Armee-Protesten versammelt. Die Botschaft von Präsident Bazoums Verbündeten, Frankreich, bewarfen sie mit Steinen. Französische Flaggen gingen in Flammen auf. Zugleich seien laut Augenzeuge Rufe wie "Lang lebe Putin/Russland" zu hören gewesen.

Bis zum Putsch vergangene Woche galt Niger als enger Verbündeter Europas - einerseits im Kampf gegen Terror, andererseits in Sachen Migration. Entsprechend laut schrillen im Westen die Alarmglocken. Mali, die Zentralafrikanische Republik und andere ehemalige Partner in der Region scheint die Europäische Union bereits an Moskau verloren zu haben. So setzten Afrikas Autokraten in den vergangenen Jahren zunehmend auf die russischen Wagner-Söldner, um ihre Macht gegen Dschihadisten und andere Rebellen zu sichern. Während es weltweit Kritik gegen Nigers Armee hagelte, begrüßte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin die Machtübernahme.

Was hätte Russland von einem weiteren Verbündeten in Afrika? Zum einen: einen geschwächten Westen. Der Niger ist ein Schwerpunktland der europäischen Entwicklungszusammenarbeit, außerdem haben etliche westliche Staaten dort ihre Armeen stationiert. Zum anderen können Nigers Partner auf Ressourcen vertrauen. "Nigers Wirtschaft stützt sich größtenteils auf Subsistenzlandwirtschaft, Viehzucht und einige der weltweit größten Uranvorkommen", heißt es von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Derzeit ist das Land siebtgrößter Uran-Produzent.

Bisher war der Niger auch ein wichtiger Partner für die USA und die EU im Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone, die sich vom Senegal im Westen bis nach Dschibuti im Osten zieht. Viele Milizen, die zum Teil dem Islamischen Staat (IS) oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida ihre Treue geschworen haben, verüben regelmäßig Anschläge. Der Niger ist außerdem eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten Richtung Europa.

Vor dem Krisentreffen der ECOWAS-Führer hatte US-Außenminister Anthony Blinken "tiefe Sorge" über die Lage im Niger geäußert. Die EU stellte sich am Montag hinter das Ultimatum der Westafrikaner an die Putschisten. Außenbeauftragter Josep Borrell: "Die EU befürwortet alle ergriffenen Maßnahmen der ECOWAS als Antwort auf den Coup und wird sie zügig und entschlossen unterstützen." Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich setzte ihre Budget- und Entwicklungshilfe für Niger aus.

Aber in der Region ist auch erste Skepsis zu bemerken: Für den nigerianischen Politiker Adamu Garba wäre eine Militärintervention ein "Fehler". Die ECOWAS müsse dem Druck des Westens standhalten.