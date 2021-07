Sicherheitschef nach Mord an Haitis Staatschef verhaftet

Die haitianische Polizei hat den Sicherheitschef des vor drei Wochen ermordeten Präsidenten Jovenel Moise festgenommen. Der Sicherheitschef Jean Laguel Civil stehe im Verdacht, an der Verschwörung zum Mord an Moise beteiligt gewesen zu sein, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Port-au-Prince. Nach der Ermordung Moises war auch dessen Sicherheitsteam ins Visier der Ermittler geraten. Vier für den Schutz Moises verantwortliche Polizisten dürfen Haiti nicht verlassen.

Präsident Jovenel Moise wurde am 7. Juli ermordet