Sicherheitsexperte über Putins Atomdrohungen: "Wir müssen sie ernst nehmen"

"Das ist kein Bluff", sagte Russlands Präsident Putin und drohte abermals, Atomwaffen einzusetzen. Ist das Drohkulisse - oder reale Bedrohung?

Was will Wladimir Putin mit seinen erneuten Nukleardrohungen bewirken? Liviu Horovitz: Die Logik dieser Atomdrohungen ist seit Beginn des Kriegs die gleiche: Auf der einen Seite scheint Russland zu wollen, dass die NATO sich aus dem Konflikt raushält.

Auf der anderen Seite will Putin Unsicherheit bei westlichen Entscheidungsträgern erzeugen. Auch wenn solche Drohungen nicht sehr glaubwürdig sind, muss man sie ernst nehmen. Dementsprechend müssen Regierungen Risiken genau abwägen und Entscheidungsprozesse ziehen sich in die Länge. So kann Moskau ...