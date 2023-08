Sicherheitskonferenz: Putin beklagt Verschwörung des Westens

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Sicherheitskonferenz in Moskau erneut zu Angriffen auf den Westen genutzt. Konflikte in vielen Weltregionen seien einzig durch die "geopolitischen Abenteuer und das egoistische, neokoloniale Verhalten des Westens" entstanden, sagte der Kremlchef am Dienstag in einer Videobotschaft zur XI. Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/ALEXANDER KAZAKOV Kremlchef Putin