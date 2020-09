"Sie brauchen die Chance auf ein Leben"

Die Polizei auf Lesbos bringt Geflüchtete in das neue Zeltlager. Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen wollen das nicht hinnehmen.

Faris Al-Jawad ist müde. "Wir arbeiten hier von früh bis spät, jeder ist am Limit", sagt der junge Mann im weißen T-Shirt. "Es ist bitter, Leute, die gerade behandelt wurden, wieder in Umstände zu entlassen, die sie krank machen."

Faris Al-Jawad ist für Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos. Dort hat die griechische Polizei am Donnerstag in einer konzertierten Aktion immer mehr Migranten in das neue Zeltlager gebracht. Mittlerweile sollen sich dort nach Behördenangaben mehr als 3000 Migranten aufhalten. ...