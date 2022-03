Sie demonstrieren für ein Russland ohne Blut

Im Exil formiert sich eine Anti-Putin-Opposition. Als Zeichen des Friedens tragen die Regimegegner eine weiß-blau-weiße Flagge. Kann das mehr sein als nur ein schöner Traum?

Joe Biden will die Menschen in Russland nicht aufgeben. "Dieser Krieg ist eurer nicht würdig", erklärte der US-Präsident zuletzt in Warschau. Demnach führt allein Wladimir Putin den Angriffskrieg in der Ukraine. Und tatsächlich formiert sich in diesen ersten Frühlingstagen ein anderes Russland. Zaghaft noch, fast unmerklich und durchaus ängstlich angesichts der Gewaltbereitschaft im Kreml. Aber immerhin hat das neue Russland schon eine eigene Flagge. Dahinter vereinen sich all jene, die nicht einverstanden sind mit "Blutvergießen, Kriegskult und imperialer Gier".

