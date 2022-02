Sie sind so frei: Wie Europa die Coronamaßnahmen lockert

Immer mehr Länder in Europa lockern ihre Coronamaßnahmen. Nicht einmal die WHO ist dagegen.

Mit gebührendem Abstand saßen die Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag im Studio ihres Europabüros in Kopenhagen und beantworteten Fragen zur Pandemie. Noch sind hier die Sicherheitsmaßnahmen obligat, anders als im Gastland der Organisation.

Dänemark hat diese Woche alle Coronarestriktionen aufgehoben. Andere skandinavische Länder, aber auch Spanien oder das Vereinigte Königreich, beschreiten einen ähnlichen Weg. Die Grundlage ist überall dieselbe: Die Omikron-Welle lässt die Zahl der Neuinfektionen zwar nach oben schwappen, die Zahl der Spitalsbehandlungen, der Auslastung der ...