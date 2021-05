Sie soll die SPD retten - mit oder ohne Dr.

Am Mittwoch trat Franziska Giffey als deutsche Familienministerin zurück. Dass die SPD keine Nachfolgerin stellt, sorgt für Verärgerung.

Bei der Berliner SPD sind sie erst einmal froh, weil die deutsche Familienministerin Franziska Giffey trotz Rücktritt an ihrer Spitzenkandidatur zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im September festhalten will. "Die Berliner SPD geht nun mit einer Spitzenkandidatin in den Wahlkampf, die sich mit ganzer Kraft auf ihre Herzenssache Berlin konzentriert", schrieb der Landesvorsitzende Raed Saleh, kurz nachdem seine Co-Chefin Franziska Giffey als Bundesfamilienministerin zurückgetreten war.

Doch viele Deutsche hinterlässt dieser halbe Rücktritt etwas ratlos zurück: War nicht die Familienpolitik die ...