"Sie wollen mich verschwinden lassen"

Suraya Pakzad hat während des Taliban-Regimes eine Frauenrechtsorganisation in Afghanistan gegründet. Angst hat sie nicht nur um ihre Klientinnen, sondern auch um ihr eigenes Leben - und die Frauenquote im afghanischen Parlament.

Mit ihrer 1998 gegründeten Organisation Voice of Women versucht Suraya Pakzad, Afghaninnen bei der Berufsausbildung und Alphabetisierung zu unterstützen; in ihren Frauenhäusern finden Hunderte Zuflucht. In Wien sprach die mutige Aktivistin kürzlich über die Lage in ihrem Heimatland und die Probleme der vielen Rückkehrer.