Sie zahlt den Preis für Ihr Schnäppchen

Manche Kleider in unseren Kästen haben einen langen Weg hinter sich. Made in Bangladesch. Die Reise in ein Land, in dem Ihr T-Shirt schon war.

SN/gudrun doringer Leute machen Kleider: Shamir Akter näht 250 T-Shirt-Krägen am Tag. Während die Nähmaschine surrt, überlegt sie häufig, wer die Shirts dann tragen wird.