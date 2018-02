Sieben Bewerber neben Putin für Präsidentenwahl zugelassen

Die russische Wahlkommission hat neben Amtsinhaber Wladimir Putin sieben weitere Kandidaten für die Präsidentenwahl am 18. März zugelassen. Sie wünsche sich einen Wahlkampf, in dem sich die Bewerber gegenseitig respektieren, sagte Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Donnerstag in Moskau. Putins Wiederwahl gilt als sicher. Umfragen sehen ihn bei rund 70 Prozent der Stimmen.

