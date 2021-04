Sieben Hongkonger Aktivisten von Gericht für schuldig befunden

Wegen der Teilnahme an einem nicht genehmigten Protest im Jahr 2019 sind in Hongkong sieben Aktivisten von einem Gericht für schuldig befunden worden. Zu der Gruppe gehören unter anderem der bekannte Demokratie-Kämpfer Martin Lee sowie der Medienmogul Jimmy Lai, der zusätzlich wegen anderer angeblicher Vergehen bereits seit Monaten in Untersuchungshaft sitzt.

SN/APA/AFP/ISAAC LAWRENCE Der Hongkonger Aktivist Martin Lee