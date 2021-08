Sieben Tote bei Angriff auf Shell-Mitarbeiter in Nigeria

Bei einem Angriff auf einen Konvoi von Mitarbeitern des Shell-Konzerns sind im Südosten Nigerias sieben Menschen getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden bei dem Angriff am Montag sechs Shell-Angestellte und ein Polizist getötet. Die Shell-Filiale SPDC bestätigte den Angriff "von unbekannten bewaffneten Männern" auf einen Bustransport in Richtung Ohaji.

SN/APA/AFP/BEN STANSALL Sechs Shell-Angestellte getötet