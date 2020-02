Sieben Tote bei israelischem Angriff in Syrien

Bei einem israelischen Raketenangriff in Syrien sind Aktivisten zufolge mindestens sieben Militärangehörige getötet worden. Bei den Opfern handle es sich um drei syrische Soldaten und vier iranische Offiziere, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach trafen israelische Raketen am späten Donnerstagabend den internationalen Flughafens in der Hauptstadt Damaskus.

SN/APA (AFP/SANA)/- Israelische Raketen trafen Flughafen in Damaskus