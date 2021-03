Sieben Tote bei Protesten gegen Militär-Junta in Myanmar

In Myanmar sind bei Protesten in mehreren Städten sieben Menschen getötet worden. In Myaing im Zentrum des Landes seien sechs Demonstranten ums Leben gekommen, berichtete ein Augenzeuge am Donnerstag gegenüber Reuters. Sicherheitskräfte hätten auf die Demonstranten geschossen. "Wir haben friedlich demonstriert", sagte der Augenzeuge. "Ich kann nicht glauben, dass sie das getan haben." Ein Angehöriger der Rettungskräfte bestätigte, dass es sich um sechs Todesopfer handle.

SN/APA (AFP)/STR Polizei geht brutal gegen Demonstranten vor