Siebente Abstimmung über Chefposten im Kongress

In dem erbitterten Machtkampf der Republikaner um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus hat ein siebenter Wahlgang begonnen. Die Abgeordneten versammelten sich am Donnerstagmittag (Ortszeit) in der Parlamentskammer. Der republikanische Kandidat für den Chefposten, Kevin McCarthy, hatte am Dienstag und Mittwoch eine historische Niederlage erlitten und war in sechs Wahlgängen gescheitert.

SN/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY Der Machtkampf um Vorsitz im US-Representantenhaus geht weiter