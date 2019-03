Sieg über IS-Miliz in Syrien verkündet

Die letzte Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) im syrischen Baghouz ist nach Angaben kurdisch-arabischer Kämpfer gefallen. Das vom IS ausgerufene "Kalifat" sei "vollständig eliminiert", erklärte ein Sprecher der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Samstag. Er verkündete eine "hundertprozentige territoriale Niederlage" der Jihadisten.

Der Ort Baghouz sei befreit und der militärische Sieg erzielt worden, teilte der Sprecher der SDF, Mustafa Bali, am Samstag über Twitter mit. Das Weiße Haus hatte bereits am Freitag die Vertreibung des IS aus Baghouz verkündet, obwohl die Kämpfe zu dem Zeitpunkt laut SDF noch andauerten.

Die letzte IS-Bastion war Freitagfrüh nach zweitägiger Pause wieder unter Beschuss genommen worden. Die Offensive zur Befreiung von Baghouz hatte am 9. Februar begonnen. Die Jihadisten leisten erbitterten Widerstand.

Der IS hatte 2014 weite Teile Syriens und des Irak unter seine Kontrolle gebracht und ein "Kalifat" ausgerufen. Im Irak galt er bereits als besiegt. Mit der Einnahme von Baghouz ist das "Kalifat" nun Geschichte. Die Jihadisten sind aber weiterhin in der Badia-Wüste präsent und haben in Syrien und dem Irak zahlreiche Schläferzellen, die immer wieder Anschläge verüben.

So warnen die syrischen Kurden auch vor einem Wiedererstarken des IS-Terrors. Die Befreiung der letzten IS-Bastion in Syrien sei ein "historischer Moment", auf den die internationale Gemeinschaft gewartet habe, sagte der Außenbeauftragte des politischen Arms der SDF, Abdel Karim Umar, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Das bedeutet aber nicht, dass wir den Terror besiegt haben."

Der IS sei zwar militärisch zerstört und der Staat der Extremisten zerschlagen, sagte Abdel Karim Umar weiter. "Aber Daesh ist in den befreiten Gebieten noch immer präsent." Daesh ist die arabische Abkürzung für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Es gebe in der Region Dutzende Schläferzellen, erklärte der Kurdensprecher. Auch die IS-Ideologie sei noch immer lebendig.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.