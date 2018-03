Sierra Leone braucht Aufschwung

Das leidgeprüfte Sierra Leone hält Präsidenten- und Parlamentswahlen ab. Die ist ein Test für die demokratische Konsolidierung in dem westafrikanischen Land.

FREETOWN (SN, AFP). 16 Jahre nach einem verheerenden Bürgerkrieg sind 3,1 Millionen Wahlberechtigte im bitterarmen Sierra Leone am Mittwoch dieser Woche zu Parlaments- und Präsidentschaftswahlen aufgerufen. Für das höchste Amt im Staat gibt es 16 Kandidaten, darunter zwei Frauen. Der seit einem Jahrzehnt amtierende Präsident Ernest Koroma vom All People's Congress (APC) darf gemäß der Verfassung nicht wieder antreten. Erneut dürften sich APC und die oppositionelle Sierra Leone People's Party (SLPP) den Sieg streitig machen. Die beiden Parteien beherrschen traditionell das politische Leben in dem westafrikanischen Land.