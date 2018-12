Silvester-Waffenruhe in der Ostukraine in Kraft getreten

In der Ostukraine ist anlässlich der Feiertage an Silvester ein weiterer Anlauf für eine Waffenruhe unternommen worden. Die Kampfhandlungen zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten sollten in der Nacht auf Samstag eingestellt werden.

Die Waffenruhe, die von 00.01 Uhr Ortszeit (23.01 Uhr MEZ) an galt, sei zeitlich nicht befristet und solle über das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Jänner hinaus bestehen, hieß es von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Anzeige Ähnliche Vereinbarungen gab es seit Beginn der Kämpfe zwischen Regierungseinheiten und den Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk immer wieder. Sie wurden etwa zu Ostern, zum Schulbeginn oder zur Erntezeit geschlossen und meist innerhalb weniger Stunden gebrochen. Ein 2015 vereinbarter Friedensplan, der zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen sollte, liegt auf Eis. In dem Konflikt sind nach UNO-Angaben bereits mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Deutschland und Frankreich begrüßten die Vereinbarung. Die bevorstehenden Feiertage sollten "Anlass für die Seiten sein, sich auf die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu konzentrieren", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach sich Merkel außerdem erneut für die Freilassung der festgenommenen ukrainischen Seeleute aus, wie die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, am Freitagabend in Berlin mitteilte. Der russische Küstenschutz hatte Ende November im Schwarzen Meer vor der Straße von Kertsch drei ukrainische Boote mit 24 Mann Besatzung gewaltsam festgesetzt. Quelle: Apa/Ag.