Sinn-Fein-Chefin will erste irische Premierministerin werden

Die irische Sinn-Fein-Chefin Mary Lou McDonald will nach dem überraschenden Wahlerfolg ihrer Partei die erste Premierministerin ihres Landes werden. "Ich denke, es wäre doch eine tolle Sache, einen Sinn-Fein-Premier und auch noch eine Frau auf diesem Posten zu haben", sagte die 50-Jährige in Dublin. Sie will eine Regierung mit den Grünen und kleineren Linksparteien bilden.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL McDonald feierte mit ihrer Partei einen überraschenden Wahlerfolg