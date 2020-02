Sinn Fein nach irischer Parlamentswahl auf Regierungskurs

Die linksgerichtete Sinn Fein (SF) liegt nach der irischen Parlamentswahl klar in Führung. Bis Montagfrüh konnte sich die Oppositionspartei 29 der 78 vergebenen Mandate sichern, nur um eines weniger als die beiden bürgerlichen Parteien Fine Gael (FG) und Fianna Fail (FF) zusammen. Damit schien ein Sieg in Reichweite. SF-Chefin Mary Lou McDonald stellte bereits am Samstag den Regierungsanspruch.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Mary Lou McDonald ist die Parteichefin von Sinn Fein